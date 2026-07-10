След незабравимия трилър между Аржентина и Египет, който предложи пет гола, обрати и напрежение до последния съдийски сигнал, битката за световната титла продължава с четвъртфиналите.Именно това беше основната тема в поредното издание на рубриката „До последната секунда“. Специален гост беше водещият на bTV Новините Алекс Донев, с когото разговаряхме за най-интересните моменти от Мондиал 2026, големите звезди и изненадите, които превърнаха турнира в един от най-непредсказуемите през последните години.

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В рубриката обсъдихме и предстоящите четвъртфинали, които обещават нови футболни спектакли. Франция вече направи първата крачка към полуфиналите, а останалите сблъсъци противопоставят различни футболни философии, силни характери и отбори, които вече доказаха, че умеят да печелят и красивите, и най-трудните мачове. В тази фаза няма фаворити на хартия- има само отбори, които трябва да покажат характер. И ако досегашните елиминации ни научиха на нещо, то е, че на това Световно първенство всичко е възможно… до последната секунда.