В рубриката ,,До последната секунда‘‘ по bTV Radio се срещаме с Боряна Калейн - най-опитната ни и грациозна състезателка в Националния отбор по художествена гимнастика. Тя започва да се занимава с този спорт на 6-годишна възраст, а неин треньор през целия спортен път до днес е Мария Памукова.

В интервюто си пред Огнян Гунчев тя разказа, че моментът, който никога няма да забрави , е когато през 2023 г. в Баку спечели историческа титла, като стана абсолютна европейска шампионка - титла, която България за последен път бе печелила 29 години по-рано.

На този фон през месец май тази година Боряна спечели и титлата на финала на обръч на 40-то Европейско първенство по художествена гимнастика в унгарската столица Будапеща. Това е първа европейска титла на обръч за България от 1988 година, когато Бианка Панова печели златен медал на еврошампионата във Финландия.

В търсене на отговорите - каква е причината за успехите и изключително силния златен период за българската художествена гимнастика, има ли формула как се става шампион и какво да очакваме от Париж 2024, всичко това може да чуете в интервюто с Боряна Калейн в звуковия файл.

Снимка: Източник: Българска федерация художествена гимнастика

Художествената гимнастика продължава да е един от онези спортове, в които България е могъща сила. Спорт, в който всички се съобразяват с нас. Поредното доказателство за това е представянето на грациите ни на юбилейното 40 Европейско първенство по художествена гимнастика, което се проведе в края на май в Будапеща. Както индивидуалните ни състезателки, така и ансамбъл жени направиха фурор, като спечелиха титлите в отборната надпревара, индивидуалния многобой и в многобоя при ансамблите.

С четири титли и с общо девет медала се прибраха българските гимнастички от Европейско първенство, което беше и генерална репетиция преди най-мащабното спортно събитие - Олимпийските игри в Париж, които ще се проведат от 26 юли до 11 август.