София отново е в центъра на световната художествена гимнастика с предстоящата Световната купа по художествена гимнастика, която в следващите три дни ще събере елита на този спорт от цял свят. Но освен битката за медали, това състезание носи и нещо повече – истории, които вдъхновяват.

Една от тях е тази на Боряна Калейн.

Вицеолимпийската шампионка от Париж 2024 измина дълъг и труден път – от петото място на Олимпийските игри Токио 2020 до мечтания олимпийски медал. Европейска шампионка и световна шампионка с отбора, Калейн се утвърди като един от най-ярките примери за постоянство, дисциплина и характер в българския спорт. Днес тя е в нова роля – като треньор в националния отбор. И продължава да бъде част от пътя на българската гимнастика – вече от другата страна, предавайки опита си на следващото поколение.

В специално интервю за „До последната секунда“ Боряна Калейн говори за пътя към успеха и прехода си от състезател към треньор, както и за това какво означава да играеш пред българска публика.Колко решаваща е психиката в този спорт и защо медалите не са всичко? Говорим за ценностите, конкуренцията и как се прави състезанието на живота.

Какво предстои в София

От 28 до 30 март Арена София ще събере елита на художествената гимнастика – над 90 състезателки и 22 ансамбъла от цял свят.По програма квалификациите в индивидуалната надпревара и при ансамблите ще се проведат на 28 и 29 март, а финалите са насрочени за 30 март.

Състезанието в София поставя началото на серията от четири турнира от Световната купа, които ще бъдат част от квалификационния път към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. След София надпреварите продължават в Ташкент, Баку и Милано.

България ще бъде представена от:

Стилияна Николова

Ева Брезалиева

ансамбъл жени

И двете ни гимнастички ще покажат нови или обновени съчетания в първия старт за сезона – важна стъпка към световното първенство и олимпийската квалификация.Конкуренцията ще бъде изключително силна, с участието на водещите сили в света. Само седмица по-късно София отново ще бъде домакин на международна надпревара – турнирът „София къп“, който ще се проведе от 3 до 5 април и ще събере млади таланти и утвърдени състезателки.

Световната купа в София не е просто състезание. Тя е сцена, на която се срещат мечти, труд и характер.

Тук не се печелят само медали.

Тук се изграждат личности.

И точно затова истории като тази на Боряна Калейн са толкова важни – защото показват, че истинската сила е в това да устоиш,

да повярваш в себе си и да опиташ да изиграеш състезанието на живота си точно в най-важния момент.