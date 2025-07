На 2 август от 10:00 ч. Северният плаж в Бургас ще се превърне в арена за скорост, воля и сплотеност. Очаква ни ден, изпълнен с емоции, пясък и много спортен дух, защото тогава ще се проведе ежегодният плажен турнир по ръгби, който събира отбори от цялата страна и чужбина в битка за чест, купи … и, разбира се, за удоволствието от самия спорт.

С вход свободен и 29 вълнуващи срещи в категориите мъже, жени и деца, турнирът обещава да предложи зрелищни ръгби мачове– шоу, динамика и контакт, събрани в кратки, но интензивни мачове върху горещия пясък.

Защо ръгби е добър избор за спорт, какво да очакваме от турнира и какви цели са си поставили домакините - може да чуете в интервюто с Николай Кючуков, председател на Ръгби клуб „Моряците“ – гр. Бургас.

Организаторите от РК „Моряците“ – Бургас канят всички – фенове на ръгби, любители на морето, туристи и местни жители – да се насладят на един незабравим ден, в който плажът ще кънти не само от вълни, но и от вълнуващи битки, пасове и точки. Плажното ръгби е една от най-атрактивните версии на този спорт – без сложни схеми, а само чиста енергия, техника, скорост и емоция от любовта към спорта.

И както повелява ръгби традицията, всичко в събота ще завърши с третото полувреме – моментът, в който отборите оставят резултатите зад себе си, а на дневен ред остават бирите и дългите разговори за предизвикателства на близкия ръгби хоризонт. Бургас ни очаква – събувайте обувките, взимайте плажното настроение и се потопете в един спортен празник под слънцето!