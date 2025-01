В района на хижа "Алеко" утре ще се проведе десетото издание на ежегодния „Витоша Зимен Фест“. Очаква се да бъдат пуснати и достатъчно автобуси до Витоша. Началото на събитието е в 10:00 часа, а участието в него е свободно за всички желаещи.

Снимка: Facebook/Фондация \"София-европейска столица на спорта\".

В програмата са предвидени множество активности за малки и големи, сред които състезание по ски алпинизъм, демонстрации по ски алпийски дисциплини, анимация за децата, състезания с шейни, стрелба със снежни топки и още много други активности за любителите на зимните спортове.

Повече подробности за събитието можете да чуете в прикачения звуков файл

Организаторите обръщат специално внимание и на велосипедното спускане на сняг за време. Тъй като дисциплината сноубайк е съвсем нова и наскоро утвърдена от международните структури, на практика състезанията на Витоша се явяват първите в света, организирани и официално приети в календара на Световния колоездачен съюз. Подготвена е и демонстрация на спасителна операция в лавинна ситуация.

Снимка: Sofia.bg

Столична община и „София – световна столица на спорта“ организират този спортен празник за десета поредна зима, като целта е да излязат повече хора в планината, на чист въздух сред природата. Поканени за участие са всички, които обичат Витоша и спорта.

Междувременно днес общински съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България и Спаси София“ в Столичния общински съвет внесоха доклад с настояване последната спирка на автобусна линия № 66 отново да бъде хижа “Алеко”.

С предложението си, от ПП-ДБ-СС искат да се ограничат негативните последствия от спирането на Симеоновския лифт, да се подобрят условията за спорт и отдих в планината, както и да се намали автомобилният трафик и задръстванията в района. Докладът ще бъде разгледан от общинския съвет на 30-ти януари.