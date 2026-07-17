В новия епизод на „До последната секунда“ поглеждаме към цялото изминало Световно първенство по футбол. Мондиал 2026 ни донесе не само изненадващи обрати, резултати, а и много истории, които ще останат и след финала в неделя.

Испания и Аржентина ще спорят за титлата, а в малкия финал за третото място се изправят Франция и Англия.

Но повече за това футболно пътешествие, започнало преди повече от месец, за една любопитна традиция и какво планира ФИФА за следващото световно първенство .. не пропускайте да чуете тук: