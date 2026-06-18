Какво отличава английската футболна школа от българската? Защо толкова много деца у нас тренират футбол, но малцина стигат до професионалния спорт? И може ли Англия най-после да сбъдне мечтата си за световна титла? Това бяха част от темите в днешното издание на „До последната секунда“, където гост на Огнян Гунчев беше Борислав Кошев - българин, който от години живее и работи в Англия като треньор по футбол.

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Една от най-интересните теми в разговора беше защо България продължава да изпитва трудности при преминаването на талантливи млади футболисти към мъжкия футбол. Според Кошев ключът се крие не само в базите и условията, а и в цялостната философия на работа, търпението към младите играчи и начина, по който те се подготвят за професионалния спорт.