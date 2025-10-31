България е на път да загуби Световно първенство по кикбокс за деца и юноши до 19-годишна възраст. Това стана повод за пресконференцията на главните треньори на “Стар тийм” Деница Миленкова и Иван Георгиев. Веднага след нея, Управителният съвет на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай, председателствано от Галин Димов, оттегли първоначалната си подкрепа за кандидатурата. Това се случи с решение на съвета, проведено ден по-рано в неделя и публикувано ден по-късно като текст в Фейсбук групата на членовете на федерацията.

В интервю за bTV радио Деница Миленкова разказа повече за ценностите и успехите на кикбокса в България, както и разясни детайли от разразилия се скандал. Повече ще научите от интервюто на Огнян Гунчев в рубриката „До последната секунда“:

"На пръв поглед – поредно административно решение. На практика – поредна буря, която разтърсва федерацията. Съветът решава да започне дисциплинарни и организационни действия срещу осем души – треньори и съдии, обвинени в „уронване престижа на федерацията“. Решението включва пълна проверка, отстраняване от длъжности и забрана за участие във всички спортни събития, докато тече проверката. Случаят ще бъде докладван и на международната федерация WAKO и на Министерството на младежта и спорта. "На хартия изглежда като стандартна процедура, но в реалността, подобни решения рядко са просто административни. Те често се превръщат в инструмент за контрол, натиск и демонстрация на власт. Особено когато липсва публичност, конкретни мотиви и възможност за защита на обвинените", коментират треньорите на “Стар тийм”.

Припомняме, че пълната си подкрепа за форума обявиха от Министерство на младежта и спорта и министър Иван Пешев, както и кмета на гр. Пловдив Костадин Димитров. България беше предпочетена пред още три държави и трябваше да приеме първенството през август следващата година в Пловдив. Подготовката вече тече, а стотици деца тренират усилено за надпреварата, която събира повече от 3500 участници и гости от цял свят.

От Министерството на младежта и спорта заявиха пред bTV Sport, че са запознати с казуса и изразиха увереност, че ще бъде намерено „конструктивно решение за успешното провеждане на шампионата“

"Кикбоксът в България измина дълъг път – от спорт на ентусиасти до национална гордост с международни успехи. Но последните месеци показват, че управлението му все по-често се сблъсква с вътрешни конфликти, обвинения и поляризация.

Вместо да се търси диалог, често се вижда противопоставяне. Вместо прозрачност – решения на закрити врати. Когато един спорт започне да наказва своите хора за мнения и критики, това вече не е дисциплина – това е страх. А страхът никога не е двигател за успех.

Ако федерацията иска да защити престижа си, най-добрият път е не чрез изключвания и забрани, а чрез откритост, отчетност и уважение към хората, които градят спорта отвътре – треньори, съдии, състезатели. Защото именно те са лицето на кикбокса, а не протоколите от заседания", подчертават още треньорите по кикбокс.