Между 8 и 10 май 2026 г. България ще бъде домакин на нещо изключителнo - началото на едно от най-престижните състезания в света - Джиро д’Италия.

Броени дни остават до старта на „Голямото начало“ (Grande Partenza), което за първи път ще се проведе на българска територия. Това не е просто състезание — това е момент, в който страната ни ще бъде видяна от стотици милиони зрители по света.

В рубриката „До последната секунда“ по bTV Radio разговаряхме с координатора на софийския етап Петър Хераков за мащаба на събитието, организацията, големите имена в колоезденето, какво да очакват феновете и защо този момент е толкова важен за България.

„Това е най-голямото спортно събитие, което България е приемала“- казва Петър Хераков. 23 отбора от световния елит, над 1500 души участници и екипи, повече от 1000 журналисти и огромна международна продукция ще пристигнат у нас. България е едва 11-ата държава извън Италия, която приема етапи от Джирото - факт, който сам по себе си показва значимостта на събитието.

Световният елит - на живо в България

Сред най-очакваните състезатели е Йонас Вингегор - един от най-силните колоездачи в света и двукратен победител в Тур дьо Франс.

За българската публика това е рядък шанс да види отблизо състезатели от най-високо ниво.

Вдъхновение, което остава

„Когато видиш големия спорт отблизо, започваш да вярваш, че и ти можеш“- казва Хераков. Именно това е ефектът, който остава - вдъхновение за децата и всички, които тепърва откриват спорта.

Как да бъдем част от емоцията

Колоездачните състезания са изключително достъпни за зрителите, но имат едно основно правило: Не се стъпва на трасето

Скоростите са високи, а реакциите - минимални, затова безопасността остава най-важна.

Три етапа, които ще покажат България на света

Първите три етапа ще обхванат над 600 км и ще преминат през едни от най-красивите части на страната:

От Несебър до Бургас – бърз и динамичен старт край морето

От Бургас до Велико Търново – предизвикателен етап през Стара планина

От Пловдив до София – с финал на жълтите павета

В столицата ще видим нещо безпрецедентно — „Цариградско шосе“ ще бъде изцяло затворено за часове и превърнато в зона за зрители.

Началото: представянето на отборите

Официалният старт на събитието започва още на 6 май (Гергьовден) в Бургас.

Тогава от 17:30 часа в Летния театър ще бъде представянето на всички отбори — първата възможност феновете да видят отблизо звездите на колоезденето.

Празник в цялата страна

Джирото няма да бъде само състезание, а истински празник.

В различни градове ще има концерти, изложби, детски състезания, арт инсталации и множество съпътстващи събития, които ще превърнат тези дни в преживяване за всички.

Финали: кога да бъдем там

Състезанието стартира на 8 май, а финалите на отделните етапи ще бъдат в късния следобед — между 17:00 и 17:30 часа. „Заслужава си да излезеш и да бъдеш част от тази атмосфера. Това може да не се случи отново“ - каза още Петър Хераков.