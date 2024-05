За всеки спортист участието на Олимпийски игри е кулминацията на години целенасочена работа и тренировки. Времето, в което трябва да покажеш най-доброто, на което си способен, и да оставиш своята следа в историята на спорта. След много усилия и турнири най-титулуваните български бадминтонистки на двойки жени Габриела и Стефани Стоеви отново постигнаха целта си и спечелиха квота за Олимпийските игри в Париж.

През април те завоюваха сребърни медали на двойки жени на Европейското първенство в Саарбрюкен (Германия). Така сестри Стоеви, които имат в кариерата си вече три златни и два сребърни медала от шампионати на Стария континент, ще участват на трета Oлимпиада след Рио 2016 и Токио 2020.

Кой е водещият компонент, който решава изхода в даден мач по бадминтон, какво е противодействието срещу силните азиатски съпернички, каква е тайната на сестри Стоеви да бъдат толкова години сред най-добрите в света и какво е бъдещето пред българския бадминтон - всичко това може да разберете в интервюто в прикачения файл.

Your browser does not support the audio element.

Снимка: bTV

''Класирането ни за Олимпиадата беше доста трудно, защото през сезона нямахме много хубави резултати и си мислехме, че този път няма да успеем да вземем квота. Националният треньор Петя Неделчева обаче направи програмата ни и беше сигурна, че ще успеем да вземем необходимите точки. Много искахме тази квота и от 45-то място успяхме да стигнем до заветно 11-то, което ни праща на Олимпиадата", разказа Габриела Стоева в интервю за рубриката ,, До последната секунда’’ по bTV Radio.

На този фон по-рано днес Габриела и Стефани Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите World Tour Super 500 в Куала Лумпур (Малайзия). Сестрите, които са четвърти поставени в схемата, надделяха след обрат над Франческа Корбет и Алисън Ли (САЩ) с 21:23, 21:9, 21:10. Националките загубиха оспорвания първи гейм с 21:23, но в следващите две части доминираха изцяло и спечелиха втори пореден успех в надпреварата. В спор за място на полуфиналите Стоеви ще играят срещу номер 5 И Цзин Ли/Сюй Мин Луо (Китай). Следващата седмица Стефани Стоева и Габриела Стоева ще участват на турнир в Сингапур от World Tour Super 750.