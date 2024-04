Националният отбор на България по ръгби посреща състава на Сърбия в европейска квалификация утре. Срещата ще се играе на стадион "Васил Левски" от 15:00 ч., а от треньорския щаб заявиха, че очакват позитивен развой на мача и подкрепа от феновете, като входът ще е безплатен за деца и младежи до 18 години.

Този мач има и добавена стойност, защото това ще бъде един от последните мачове с националната фланелка за Ивайло Иванов - един от лидерите на отбора ни, който обяви, че е взел решение да се оттегли като играч по семейни причини.

,,Не мога да скрия, че ми беше доста трудно да взема това решение. Още миналата година го обмислях, но не се чувствах готов да го обявя. Трудно е, да, защото през всичките тези години дадох доста от себе си за ръгби отбора. Това не означава, че ще прекратя да се занимавам с развитието на българскoто ръгби, напротив - ще помагам, ще остана треньор по ръгби 7 и всичко това ще ми даде възможност да бъда все повече отдаден на треньорската дейност.’’ Това заяви Иванов в интервю пред bTV Radio.

Защо ръгби е добър избор за спорт, какво означава да си добър ръгбист и каква е разликата в нивото на спорта у нас и във Франция- целият разговор може да чуете в прикачения файл.

,, Готови сме за мача и се надявам, че на трибуните ще има много хора. Потвърждавам думите си отпреди, че този отбор има много голям потенциал’’. Това заяви от своя страна на пресконференция днес наставникът на България Ромен Балмис, който изтъкна, че благодарение на федерацията по ръгби отборът ни за пръв път се подготвя на лагер у нас, при толкова добри условия - в Националната футболна база в Бояна.

Същевременно Ивайло Иванов обяви, че е готов да помогне и за последния ни двубой в групата - срещу Молдова - на 4 май в Кишинев. Мачът ще е решаващ за първото място в групата, което пък ще даде право на плейоф за изкачване в по-горната дивизия. Ако се стигне до такъв директен двубой, то той би бил в София през юни, а най-вероятният съперник ще е Латвия.