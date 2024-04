За да вникнем в детайлите на този спорт, се срещаме с Калин Русев - един от най-утвърдените и авторитетни планински колоездачи в България. Той е съосновател и председател на клуб ,,Велораптор’’, чиито състезатели вече години наред продължават да печелят медали в най-популярните и престижни крос-кънтри състезания в страната.

Кои са най-важните елементи, за да бъдеш добър колоездач, колко важен е изборът на колело, как да избираме маршрутите си по време на тренировка и кои са най-интересните състезания в близкото бъдеще - всичко това може да чуете в прикачения файл.

,,Постоянството и обемът от километри са в основата, без която не може. Т.е. няма как да си добър колоездач, ако не прекарваш достатъчно време на планински велосипед или на велосипед изобщо. Друго условие е да излезеш от зоната на комфорт и да търсиш някакво развитие’’, зави Русев пред bTV Radio.

,,Много хора си мислят, че ако всеки ден се качваш на колелото, напъвайки се на максимум до ,,Златните мостове’’ например, ставаш добър колоездач. А всъщност това е едно кратко време и след това започваш да деградираш. Една от тайните е в редуването на определените видове тренировки, за да може организмът да се възстановява’’, обясни той. ,,Факторите са много комплексни, но ако мога да подредя важните неща в топ шест, ще са : възстановяването, обема на тренировките, правилното редуване на различните видове интензивност, техниката, подходящо колело и не на последно място менталната настройка’’, добави още Калин Русев.

Планинското колоездене представлява не само спорт, но и начин на живот, който ни отвежда към вълнуващи пътешествия сред природата. За все повече българи планинското колоездене се превръща в предпочитана спортна активност, чрез която се откъсваме от градския екшън, потегляме към нови спортни хоризонти и предизвикваме себе си.

Независимо дали сме начинаещи или опитни колоездачи, планинското колоездене обаче има своите изисквания, а в основата на добрия колоездач е отдадеността към спорта. Добрият колоездач не просто кара колело, той живее за колоезденето - винаги с преданост, постоянство и любов към природата.