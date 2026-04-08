Днес българският бадминтон отново е в центъра на вниманието – в Уелва, Испания продължава европейското първенство, където страната ни днес ще бъде представена от три състезателки, които продължават участието си. Водещи са петите от Олимпийските игри и 4-кратни европейски шампионки сестри Стефани и Габриела Стоеви, а заедно с тях уверено се движи и бъдещето на българския бадминтон – Калояна Налбантова.

Именно Калояна е едно от най-ярките имена на новото поколение. В интервю за „До последната секунда‘‘, тя ни разказа за най-големите си победи досега и за пътя, който извървява – от дете, което всеки ден влиза в залата с една мечта, до състезател, който постига изключителни победи на най-високото ниво в спорта.

Тя сподели за най-трудния момент в кариерата си – периода на контузия, който я е поставил пред сериозно изпитание, но и я е направил по-силна. Говори и за участието си на Олимпийските игри в Париж, за доминацията на азиатските състезатели в бадминтона и за това как България успя да изненада Европа. Погледът ѝ вече е насочен напред – към още по-високи цели и към Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 година – цялото интервю може да чуете в прикачения аудиофайл.

Съвсем наскоро България постигна исторически успех. На европейското отборно първенство в Истанбул националният ни отбор спечели първата си европейска титла при дамите, след победа над фаворита Дания с 3:1. Ключови победи във финала донесоха Калояна Налбантова и Стефани Стоева, а решаващата победа дойде от сестри Стоеви на двойки. Успехът осигури и участие на световното отборно първенство в Дания в края на април. Този триумф показа, че България вече е фактор в европейския бадминтон – спорт, който рядко получава достатъчно внимание у нас, но изисква изключителна техника, бързина и физическа подготовка. Успехите на Налбантова и сестри Стоеви са пример как с постоянство и характер се стига до върха.

Какво да очакваме днес на европейското първенство:

Калояна Налбантова успя да се класира за осминафиналите на единично жени на Европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в испанския град Уелва. 20-годишната българка победи тази сутрин без проблеми Рейчъл Сугдън (Шотландия) с 21:15, 21:11 за 32 минути. Следващата й съперничка утре ще бъде поставената под номер 1 в схемата Лине Кяерсфелд (Дания). Припомням, че Налбантова победи изненадващо датчанката през февруари по време на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Турция, когато България завоюва историческа си титла.

По-късно днес предстоят още два мача с българско участие. На единично Стефани Стоева излиза срещу София Нобъл (Ирландия). Защитаващите титлата си от миналата година на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под номер 1 в основната схема ще стартират от втория кръг срещу Дебора Жиле (Нидерландия) и Изабел Лохау (Германия).

А когато младостта срещне опита и амбицията върви редом с успеха, българският бадминтон има всички основания да вярва, че най-доброто тепърва предстои.