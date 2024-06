В рубриката ,, До последната секунда‘‘ излизаме от градския екшън и се насочваме към планинското бягане. Занимание, което ни отвежда към нови върхове във вълнуващо съчетание от физически изпитания, пречупване на границата на не/възможното, и което носи онова необяснимо усещане за свобода сред природата чрез движение.

Когато става дума за планинско бягане, за експерименти, за рекорди и за състезания с добавена стойност, много хора у нас се сещат за Кирил Николов – Дизела, който продължава да е един от най-добрите планински бегачи в България. Именно с него разговаряме в следващите минути в търсене на причините все повече хора да преоткриват себе си чрез бягането на дълги разстояния.

‘‘Може би вече над 10 години планинското бягане навлезе доста сериозно, като всяка година се увеличават и хората, които участват по състезания. Не мога да го определя като по-трудно да речем от маратоните, но то си има своя чар и свобода и все пак има доста повече какво да се види, отколкото в един град например. Това са моите наблюдения‘‘, коментира Дизела в интервю за bTV Radio.

Какви са основните грешки, които допускат начинаещите бегачи, има ли общовалидна формула за постигане на по-добри резултати, кои са елементите, които не трябва да забравяме, започвайки да се занимаваме с планинско бягане и къде се печелят или губят позиции ? – всичко това може да чуете в прикачения файл.

Your browser does not support the audio element.

Към днешна дата Кирил Николов-Дизела е част от най-различни инициативи и тренировъчни лагери, които предстоят на близкия хоризонт.

‘‘В последната година предприех малко по-различни действия. Започнах да тренирам хора, които искат да участват в състезания по планинско бягане и най-естественото продължение на това беше да организираме лагери тази година. Предстоят няколко лагера, където хората могат да се запознаят и да придобият повече умения за планинското бягане. Като идеята на тези лагери не е толкова да станат по-добри бегачи, защото лагерите са за 4/5 дни, а да предадем опита - техника на бягане в планината, екипировка, хранене по време на състезания. И давайки личен пример, мисля, че спортът ни предизвиква да не спираме да искаме да преодолеем собствените си граници и да се стремим към нови висоти в заобикалящото ни пространство’’, заяви още Николов в разговора си с Огнян Гунчев.

Кирил Николов-Дизела е най-известният български планински бегач. Сред рекордите му са: изкачването на петте най-високи планински върха в България за по-малко от 24 часа, първото пробягване на планинския маршрут Ком - Емине за под 5 денонощия, той е и многократен държавен и балкански шампион по спортно ориентиране, европейски сребърен медалист и носител на редица първи места от най-големите клубни състезания по ориентиране в света.