Велико Търново е домакин на Зимния хокеен турнир Winter Classic 2025. Мачовете ще се играят на ледената пързалка в града на 14 и 15 февруари. Утре срещите започват в 11:00 часа, а финалът е насрочен за 16:20 часа. След това на ледената пързалка ще се проведе и специален открит урок по хокей на лед.

Снимка: Мартин Миланов – Личен архив

,,Целта на тези събития е да се повиши вниманието и интереса към хокея на лед в България и евентуално да се разшири географията на този спорт, защото знаем, че пързалки има само в София и Варна. Нашата цел винаги е била да научим повече деца да играят хокей. За съжаление, работата ни е малко апостолска. Ходим навсякъде, говорим с политици, но трудностите са доста''. Toва обясни пред bTV Radio Мартин Миланов, председател на Българската федерация по хокей на лед.

Още за мечтите, свързани с българския хокей и какви са основните проблеми при този спорт у нас, може да чуете в прикачения файл

Your browser does not support the audio element.

Същевременно стотици деца посещават ежедневно ледената пързалка "Славия". В ,,До последната секунда'' Миланов каза още, че има доста желаещи и трениращи фигурно пързаляне, хокей на лед и шорттрек. Пързалката предлага различни варианти по график, като има часове за деца с треньори или такива за свободно пързаляне.