Груповата фаза на Световното първенство по волейбол за мъже приключи и вече е време за фазата на елиминациите. Най-мащабният волейболен форум през 2025 се провежда в два града във Филипините и ще продължи до 28 септември. Отборите бяха разпределени в осем групи по четири, като се изправиха всеки срещу всеки в груповата фаза, а първите два отбора във всяка група продължиха към осминафиналите.

С три победи от три мача Националният ни отбор завърши на първото място в група Е. България постигна изключително престижни победи над класните отбори на Германия с 3:0 и над Словения с 3:2, за да си осигури продължаване напред, а след това надигра и Чили с 3:0.

На осминафиналите България ще се изправи срещу отбора на Португалия, който се класира на второ място в група D. Двубоят ще се играе навръх Деня на независимостта на България 22 септември (понеделник) от 10:30 часа сутринта българско време.

‘‘Нашият национален отбор върви във възходяща линия. Тези хора, които сме близко до отбора, знаейки колко работа хвърлиха момчетата и през какви трудности минаха, силно се надявахме, че ще има реализация на тези усилия, на този труд с преминаване на груповата фаза, но пък както се казва, апетитът идва с яденето. След първата победа с Германия видяхме, че дяволът не е толкова черен. Също така се видя, че отборът е подготвен и с всеки изминат гейм трупа самочувствие и увереност, която пък се трансформира в успешна игра‘‘. Това коментира в интервю за bTV Radio Николай Иванов, бивш капитан на Националния отбор, а в момента координатор на националните ни отбори по волейбол.

За представянето на България до момента, целите на осминафинала и изненадите на това световно първенство, цялото интервю можете да чуете в прикачения файл.

Your browser does not support the audio element.

Португалия едва за втори път в историята си излиза от групата на световно първенство. За последните 16 години двата тима са се срещали 7 пъти, като България има 6 победи. За последно те играха през 2016 г. Победителят от тази среща ще се изправи срещу победителя от двубоя между Словения и САЩ, които ще излязат на терена от 15:00 часа по-късно същия ден, като четвъртфиналните битки са насрочени за 25 септември.

ПРОГРАМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ НА СВЕТОВНОТО

1/8-финали :

Тунис - Чехия 23.09, 10:30 ч.

Сърбия - Иран 23.09, 15:00 ч.

САЩ - Словения 22.09, 15:00 ч.

България - Португалия 22.09, 10:30 ч.

Полша - Канада 20.09, 15:00 ч.

Турция - Нидерландия 20.09, 10:30 ч.

Аржентина - Италия 21.09, 10:30 ч.

Белгия - Финландия 21.09, 15:00 ч.

В исторически план България има пет медала от световни първенства, включително едно сребро и четири бронза. През 1949 и 1952 г. ставаме трети след победи над Румъния. Единственото ни второ място идва през 1970, когато губим финала от Източна Германия. 16 г. по-късно побеждаваме Бразилия с 3:0 гейма в малкия финал, а последният ни бронз датира от 2006-а – тогава надделяваме над Сърбия и Черна гора с 3:1.