В някои сутрини едни си казват „още малко сън“, а други - вече са навън, в движение и крачка по-близо към себе си. Истината е, че разликата между тях невинаги е във времето, възможностите или подготовката. Понякога тя е само в едно решение — да започнеш.

Точно това стои в основата на инициативата на bTV Media Group, която и тази година дава възможност на своите служители да се включат в различни спортни събития — бягане, колоездене или планински преходи. Началото постави Полумаратонът на София, но всъщност идеята е много по-голяма — да се провокира движение под всяква форма и грижа за здравето.

Спортът като част от ежедневието

Един от хората, които вече са направили тази крачка, е Гергана Стаменова от правния отдел на bTV. В интервю за "До последната секунда" тя сподели, че спортът не е нещо, което „се намира във времето“, а нещо, което съзнателно избираш да направиш част от деня си.

Нейният пример показва, че дори при натоварено ежедневие балансът е възможен. Нужно е не съвършено разписание, а ясна мотивация.

„Понякога е важно да имаш конкретна цел, за да започнеш“, споделя Гергана.

И именно целите често се оказват онзи малък, но решаващ фактор — първо бягане, първо състезание, първи полу/маратон.

Когато целите водят напред

За Гергана спортът не остава само в рамките на бягането. С времето тя добавя и нови предизвикателства — колоездене и плуване, и така естествено прави крачка към ново себенадскачане към триатлоните.

Не с амбицията за професионален спорт, а с желание за развитие, разнообразие и лична свобода.

Това е и една от най-силните идеи, които тя споделя — че спортът може да бъде напълно съвместим с ежедневието ни. Семейството, работата и хобитата не трябва да се конкурират помежду си — те могат да вървят заедно.

А спортът често се превръща в онова пространство, в което човек намира баланс — бягство от динамиката на града, начин за справяне със стреса и източник на лично удовлетворение.

Цялото интервю с Гергана Стаменова може да чуете в прикачения аудиофайл

Когато примерът идва отвътре

Инициативата не е единичен случай. Освен Гергана, в нея се включват десетки служители от различни отдели на bTV — правен, програма, финанси и още много други. Това ясно показва, че спортът вече не е изключение, а част от културата на активен и осъзнат начин на живот, която се развива вътре в самата компания.

Спортът като мисия

bTV Media Group и bTV Radio Group за поредна година подкрепят инициативите на спортен клуб „Бегач“ — събития, насочени към масовия спорт и към хора от всички възрасти и нива на подготовка.

Фокусът е ясен — повече движение, повече здраве и повече хора, които да открият, че спортът е достъпен за всеки.

Специално внимание се обръща и на корпоративната среда, където компаниите могат активно да насърчават служителите си да спортуват и да изграждат устойчива, здравословна работна култура.

Тази посока напълно съвпада с мисията на медията и социалния ѝ бранд „Добрият пример“ — чрез личен пример, инициативи и активност да се вдъхновяват повече хора да направят положителна промяна.

Участието в събитията на „Бегач“ е естествено продължение на тази мисия — възможност служителите не само да говорят за активен начин на живот, но и да го живеят.

Първата крачка

Историята на Гергана е само един от многото примери, които показват, че спортът не изисква точен момент.

Той започва с нещо много по-малко — решение.

Решение да станеш.

Да излезеш.

Да опиташ.

А понякога тези „още няколко минути“… могат да променят много повече, отколкото си мислим.