След повече от месец футболни емоции, драматични обрати и 104 изиграни мача, Мондиал 2026 официално приключи. Новият световен шампион е Испания, която победи Аржентина с 1:0 след продължения и заслужено се качи на световния връх. Победният гол на Феран Торес донесе втората световна титла в историята на „Ла Фурия Роха“.

В последното специално издание на „До последната секунда“ правим о обобщение на първото световно първенство с 48 отбора, организирано в САЩ, Мексико и Канада. Припомняме си най-емоционалните моменти, големите изненади, историите на малките футболни нации, спектакъла между Англия и Франция в битката за бронзовите медали, както и индивидуалните отличия, които поставиха финалния акцент на един различен Мондиал.

Защото световният шампион винаги остава в историята, но истинската стойност на едно първенство се крие в хората, историите и емоциите, които остават дълго след последния съдийски сигнал.