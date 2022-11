В новия епизод на рубриката "До последната минута" специален гост е Валери Генов спортният журналист на bTV.

Има ли национален отбор с ясна заявка за победа? Какъв е проблемът в белгийския национален отбор? Ще се запази ли традицията „Когато турнирът е далеч от Европа, отборите от Южна Америка да са с предимство“?

Чуйте разговора повече по темата между водещия на рубриката Огнян Гунчев и Валери Генов от аудиофайла в статията.