Футболистът на най-резултатния тийм на Световното – Англия, Рахим Стърлинг пропусна двубоя със Сенегал поради лични причини. От отбора проявяват изключително разбиране, подкрепят го и стискат палци.

23-годишният нападател на Франция - Килиан Мбапе се превръща в сериозен претендент за “Златната обувка“ на Световното първенство. На сметката си той записа 5 гола за този Мондиал. „Направихме още една крачка към мечтата си“, заяви той.

