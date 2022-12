Бяхме свидетели на невероятен обрат в група Е, където Япония се класира на първо място, след като победи Испания с резултат от 2 - 1. С тази си победа те успяха да елиминират един от фаворитите – Германия. Медиите в Испания критикуваха играта на футболистите, като един от въпросите зад загубата им е дали нарочно са подарили победата на Япония?

Селекционерът на Белгия, Роберто Мартинес напуска, като твърди, че преди Световното първенство е заявил, че това ще бъде последният му Мондиал. Може да чуете изказването на германския селекционер– Ханзи Флик и още по темата от аудиофайла на „До последната минута“ с водещия Огнян Гунчев.