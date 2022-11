Днес в спортната рубрика "До последната минута" Огнян Гунчев и Цветелина Симеонова представят нова порция любопитни новини от Световното. Кой ще придружи домакина Катар в отпадането Нидерландия, Еквадор или Сенегал? Ще могат ли Уелс, начело с Гарет Бейл, да победят Англия и да продължат напред? Мачът между Иран и САЩ се очертава като директен за класиране към следващата фаза. Още „по-пикантен“ го прави двубоят на двете страни през 1998 във Франция, наричан „мачът на мачовете“.

Още по темите разберете от аудиофайла в статията и нашите водещи.