Всички 32 отбора имат обща цел: да се радват и да се борят до последната минута. Затова и новата рубрика на bTV Radio проследява най-вълнуващото от мачовете в Световното първенство по футбол тази година до последната минута.

В мача Иран – Уелс, който завърши 2 – 1, видяхме първия червен картон за това Катар 2022. Той бе връчен на вратаря на Уелс, Уейн Хенеси, а победата на Иран се превръща в най-големия им успех за Световно първенство.

Вчера Бразилия изнесе първата си лекция за това как се играе атрактивно футбол. „Изящество, майсторство, футболно изкуство“ така бе описан бразилския национал Ричарлисон, който вкара зашеметяващ гол в двубоя срещу Сърбия. В новия епизод на рубриката футболистът разказа за това как за малко да пропусне мечтата си да играе на Мондиала.

Още за новия Световен рекорд от страна на Тиаго Силва и колко тежка е контузията на бразилската суперзвездата Неймар, чуйте от водещия на „До последната минута“ Огнян Гунчев .