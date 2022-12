Французойката Стефани Фрапар ще стане първата жена, която ще бъде страничен съдия на мач от Световно първенство по футбол за мъже. Нейни помощнички ще бъдат още две представителки на женския пол от различни страни.

Англия категорично заяви победата си срещу Уелс. Маркъс Рашфорд посвети първия си гол срещу „драконите“ на негов приятел, починал в дните преди двубоя. С двете си попадения, той се изравни в голмайсторската класация с французина Килиан Мбапе. Чуйте думите на Рашфорд и още от акцентите в Катар от водещия Огнян Гунчев и Цветелина Симеонова в рубриката „До последната минута“.