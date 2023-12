“Пазарът на труда е много динамичен и се влияе от една страна от дигитализацията, автоматизацията и навлизане на AI, от друга страна демографските фактори, войната в Украйна и икономическата криза” Това каза в ефира на bTV Radio HR експертът Борислава Георгиева. “В един от известните джоб бордове пише, че има 2944 ИТ позиции и 31 623 общо обяви за работа. Според НСИ - броят на заетите в третото тримесечие намалява с 33 479 спрямо второто тримесечие, броят на отворените позиции от 17 800 през второто тримесечие, се увеличава с 675.

Проучване на Coursera твърди, че до 2025 г. 85 млн. позиции ще бъдат съкратени вследствие на автоматизация и изкуствен интелект. На тяхно място, обаче за същия период ще бъдат създадени нови 97 млн. работни места. Петата индустриална революция на изкуствения интелект ще промени профила на всички професии”, допълни тя.

Цялото интервю с Борислава Георгиева може да чуете в прикачения звуков файл.