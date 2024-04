Форумът „Кариера и живот – защо в България?“ в платформата Bulgaria Wants you за втори път ще посети Германия. Събитието ще се проведе на 13 април 2024г. от 11ч . местно време в Берлин, а входът е свободен с предварителна регистрация на сайта на платформата.

Снимка: Евгений Милов

Яна Титова е актриса, сценарист и режисьор на филмите „Доза щастие" и „Диада", спечелили множество международни награди. Заедно със съпруга си, актьорът Алек Алексиев, тя ще се включи в събитието, като представи личния си пример да се завърнеш след пребиваването си в Лондон и да работиш в родината.

„На България й трябват хора, които са видели какво е навън и успешно да го пренесат тук“, заяви Яна Титова пред bTV Radio. „Когато си живял навън и си видял хубави примери, идва момент в живота на човек, който да ги предаде нататък. Всеки има личен пример и това е хубава гледна точка.

По думите й, „условията в България за кариерно развитие не са лоши, а мащабът е по-малък, докато смисълът е по-голям.“

Снимка: Евгений Милов

Яна Титова развива различни проекти в областта на театралното и филмовото изкуство. „Нещата в културата вървят много бавно напред. Струва ми се, че все по-пълните зали в театъра са добър атестат“, подчертава тя.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Яна Титова, разположено в звуковия файл: