„Моята майка не се вижда в нито един ред в песента, но се замисли дали е направила всичко за детето си. Въпреки всички спорове, оценявам ежедневните й тихи саможертви, които невинаги остават оценени. Напомням, че човек е много богат, ако майка му е още жива, както и татко, баба и дядо“. Това призна пред bTV Radio Angelina Steff (Ангелина Стефанова), която живее и работи в Лондон.

„Когато стане тъмно в живота, винаги, когато мама е наоколо и можеш да й се обадиш, носи светлина. Майка ми е и приятел. Понякога е трудно да играеш лошото ченге и да играеш ролята на възпитател“, добави младата надежда на поп-музиката.

По думите й, „родителите у нас правят всичко за децата си безвъзмездно, а накрая нищо не остава за тях. На Запад родителите, например, изискват наем, ако живеят под един покрив….Хората са много объркани и в бъдеще ще разберем какъв е правилният модел на семейство. Много жени се опитват да бъдат като мъжете, а това отнема от образа на жената. Тя е добра такава, каквато е.“

Според поп-певицата, „светът е толкова забързан и не оценяваме малките неща. Не мисля, че сме устроени за такова напрежение"

"Понякога се събуждам и записвам песен, а друг път се вдъхновявам от лични преживявания. Обичам пианото, на което се научих сама да свиря по време на пандемията", разкрива талантливата изпълнителка.

