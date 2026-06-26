bTV Media Group представя новото поколение на своите дигитални платформи - btvnovinite.bg и btvsport.bg. Изградени върху нова технологична инфраструктура, те предлагат обновен дизайн и разширени функционалности, съобразени със съвременните потребителски навици. С тази важна стъпка в дигиталната си трансформация bTV продължава да развива модерна, достъпна и устойчива екосистема за новини, спорт и видео съдържание.

Интеграцията на bTV Radio в btvnovinite.bg дава възможност на потребителите да слушат на живо радиосъдържание директно през платформата, като едновременно разширява дигиталния обхват на bTV Radio и предоставя допълнителен удобен канал за достъп до новини и актуална информация. Така аудиторията може да следи важните събития и в движение – независимо дали пътува, шофира или е в ситуации, в които видео потреблението не е възможно.

"В началото на 20 век американските жълти медии написаха, че лошата новина е четената новина. В btvnovinite.bg се стремим да разнообразяваме, въпреки че, за съжаление, такива са новините през последните дни и нямаме повод да се радваме. Трендът е световен", заяви в ефира на bTV Radio главният редактор на сайта btvnovinite.bg Борис Хамалски.

Последните новини от деня, видеосъдържание в удобен вертикален формат, подходящо за социалните мрежи, хронологията на материалите във всяко предаване, връзки с останалите сайтове от медийната група, както и страхотни галерии, са сред новостите. "Мобилните приложения навлизат в четенето на новините. Те се използват повече от стационарните компютри с изключение на определени часови пояси", сподели Хамалски. По думите му, сайтът е съобразен и за всички пред компютрите, и за хората в движение. "ИИ се използва, но не и без намесата на редакторите", посочи Борис Хамалски.

"Голяма благодарност към колегите от bTV Новините и усилията, които полагат. Синхронизираме действията си и с колегите от другите сайтове", добави той.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с главния редактор на сайта btvnovinite.bg Борис Хамалски, разположено в звуковия файл: