„Наистина е удовлетворение тази професия. За мен тя е най-желаната. Тя е и мисия – да ни държи будни като общество, да задаваме неудобните въпроси, да бъдем близо до хората и да показваме техните лични истории, да бъдем коректив на властта всекидневно.“ – с тези думи репортерът Леда Цветкова описа в предаването „За града“ по bTV Radio работата си в bTV Новините, от които е част вече 10 години. На днешния ден преди 25 години бе излъчена първата емисия новини в ефира на телевизията. В началото на разговора ни колегите си тя пожела да са здрави и да работят със същия си ентусиазъм както досега.

Асен Иванов за 25 години bTV Новините: "Хората не могат да живеят без новини, колкото и да не го осъзнават" - bTV Radio

Защо е важно да бъдем информирани? „Знанието е сила, разбира се. В цялата тази информация, която ни залива ежедневно и в целия тоя медиен шум, ние трябва да отсеем истината. Журналистиката е професия, чрез която даваме думата на обикновените хора, на тези, които имат нужда. На тези, които не могат да бъдат чути в тоя момент, сме глас, решаваме техните проблеми. Много е удовлетворяващо, когато видиш, че си помогнал на даден човек да си разреши проблема, когато той е допринесъл за законодателна промяна или нещо друго.“

Леда Цветкова описа ежедневието на репортера, в което зад един материал от 90 секунди на екран стои цял ден работа – да откриеш темата, да я проучиш, да намериш точните събеседници за представянето ѝ в човешки облик. bTV Новините се правят от самото си създаване през призмата на зрителя, с мисъл за него. „От първия ден, в който съм стъпила в тази телевизия, когато ѝ прекрачих прага, научих, че наистина думите имат тежест, когато са подбрани и са точни и са ясни. Научих също колко е важно да представиш дадена тема през човешката история.“

„Журналистиката не е точно професия, а е мисия. Ти лягаш и ставаш с нея. Не я зарязваш, когато излезеш от нюзрума, не преставаш да се информираш, не преставаш да бъдеш любопитен. В тази професия за мен най-важното е любопитството да те води, да ти е интересна всяка тема, която правиш, и да вникваш в нея, да се интересуваш, да задаваш въпроси. Сложна е, комплексна е, защото всеки ден трябва да надграждаш своите знания. Журналистиката те отвежда на различни места, запознава те с различни хора, които градят бъдещето. Тя е и много екипна професия. Това е работа, която започва от един, но в нея са въвлечени много хора и трябва да имаш усещането и желанието да работиш в екип. В bTV Новините работят изключителни професионалисти и се доверявам изцяло на колегите си – оператори, монжажисти, за да се получи възможно най-доброто. За това, че се справяме добре, говори зрителското доверие, което имаме.“

Интервю на Светослав Николов: