Доброволци ще почистят черноморски плажове и други места сред природата навръх Коледа и ще припомнят, че е важно да се предотврати замърсяването на околната среда. „Чистата Коледа“ ще се проведе на 26 декември за шести път. Инициатор е Илияна Стоилова от Akasha Surf School, която бе главен разказвач във филма за опознаване и опазване на Черно море „Наука за морето“, подготвен от Института по океанология към БАН.

Традиционното почистване е на плажа Аркутино, но инициативата е отворена за всички, които се чувстват свързани с природата и искат да се включат където и да е. Те могат да съберат отпадъците на избрано от тях място, да си направят снимка и да я публикуват на Фейсбук страницата на „Чистата Коледа“, като така се включват в томбола със символични награди. Мотото тази година е „За депозитна система и в България“. Събира се подкрепа с искане за това в подписка, организирана от Екологично сдружение „За Земята“.

„На акциите винаги идват и семейства, добре дошли са домашните любимци, коледният дрескод е задължителен, създава се много позитивно настроение. Хората се поздравяват, вършат нещо полезно за околната среда и се чувстват част от общност. Особено сега, след всички бедствия по нашето Черноморие от септември насам, големите вълнения изхвърлиха по плажовете изключително много отпадъци. Има нужда от почистване, и то не само в един ден. Ние може в един ден да организираме акция, но да чистим и през останалото време.“ – призова ни Илияна Стоилова.

Всяка година „Чистата Коледа“ привлича вниманието към различни проблеми и показва техните решения. Тази година темата е за въвеждане на депозитна система за пластмасовите бутилки. „По директиви на Европейския съюз до 2029 г. трябва да се рециклират 90 % от тях, а 25 % от състава на пусканите на пазара трябва да е рециклирана суровина. Всички трябва много по-активно да събираме пластмасовия отпадък. България е на последно място в класацията по събиране на опаковки от бутилки. Важно е да започнем да мислим в тази посока. Нашите колеги от Екологично сдружение „За Земята“ са подготвили петиция. Важно е да обръщаме внимание на такива въпроси, защото повечето хора нямат идея какво се случва с отпадъка, който се рециклира. Имаме нужда да наваксаме. Трябва все по-голяма подкрепа за депозитната система.“ – подчерта Илияна Стоилова.

Тя бе разказвачът във филма „Наука за морето“, подготвен от Института по океанология към БАН. Неговият директор Николай Вълчев в интервю по bTV Radio описа неговата идея – колкото повече познаваме нещо, толкова повече го обичаме и се грижим за него. „Науката може да ни помага в решаването на проблемите на околната среда. Трябва да сме последователни в действията си, да можем да се обединяваме хората с отношение към околната среда. Аз преподавам уиндсърф и се занимавам със спорт в морето – нося отговорност към него, защото съм пряко свързана. Виждам, че и много други хора имат това отношение чрез работата си – учени, рибари. Има много общности, свързани с морето. Всички те трябва да работят заедно за опазването на Черноморието и популяризирането му като място, което си заслужава да бъде посещавано, което да е символ на нашия туризъм и на България. Ние сме морска нация, въпреки че морската култура не е толкова популярна. Работим за това да познаваме повече морето.“ – каза още Илияна Стоилова.

