На 29 август от 20.00ч. пред катедралата „Св. Александър Невски“ ще се проведе грандиозния концерт "Гала в София 2", който събира на една сцена три световни имена –Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Соня Йончева. Събитието е част от честванията на 35 години от феномена „Тримата тенори“, който през 1990 г. завладя милиони по целия свят.

Карерас за София: „Още един скъп момент“

„Да пея в София винаги е бил трогателен момент за мен. Имах различни възможности да пея във вашия град и във вашата страна. Това е още един скъп момент и без съмнение миг на голямо вълнение заради този тържествен концерт с Пласидо Доминго, а също и със Соня Йончева“, сподели Хосе Карерас в специално интервю за bTV радио.

Той признава, че очаква срещата с Йончева с особено вълнение: „Очаквам да се срещнем на репетициите, за да можем да се опознаем и след това да излезем на сцената пред почитателите на оперното изкуство в София.“

Възраждането на „Тримата тенори“

35 години след емблематичния първи концерт в Терме ди Каракала в Рим, Карерас и Доминго отново излизат заедно на сцена. „Напоследък с Пласидо се виждаме често. Имахме няколко концерта през последните месеци и винаги е удоволствие – заради изключителния артист, какъвто е той, и прекрасния приятел от толкова години. Чудесно е, че след толкова време все още можем да се съберем и да бъдем заедно на сцената за толкова специално честване“, каза Карерас.

Тайната на дълголетието на сцената

На въпрос какво стои зад непрекъснатата енергия и отдаденост на двамата тенори, Карерас отговаря: „Мисля, че това е страстта към нашата професия. Нашата отдаденост се дължи на това призвание, което имаме отвинаги. Усилията, репетициите, спектаклите – посвещаването на голяма част от времето ми на професията ми ме прави щастлив човек и, разбира се, се смятам за много щастлив.“

Концертът пред патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ обещава да бъде историческо събитие – среща на поколения и традиции, събираща в едно магията на тримата тенори и силата на съвременната българска оперна звезда Соня Йончева.

