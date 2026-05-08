С церемония при яхтеното пристанище в Стария град в Несебър бе даден старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия. Кметът на града Николай Димитров рязвя флага, с който бе оповестен стартът на първата от трите Големи обиколки. Общо 184 колоездачи от 23 отбора ще спорят за четирите фланелки: розовата - за най-добрия състезател в Джиро д'Италия; цикламената - за събралия най-много точки; синята - за най-добрия катерач; бялата - за най-добрия млад състезател.
Хиляди зрители от различни краища на света - Колумбия, Уругвай, Ирландия, Великобритания, Германия Чехия, Словакия, Румъния, Нидерландия и Белгия, се събраха, за да подкрепят участниците, които бяха представени един по един на специално изградената сцена. Колоездачите от Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт на надпреварата. Участниците преминаха по улиците на древния град привличайки вниманието на жители, гости и туристи, съобщава БТА. Официалният старт на първия етап ще бъде даден в 14:30ч. от стадиона в Несебър. Оттам състезателите ще поемат към трасето на обиколката, която за първи път започва от България. Колоната на участниците в колоездачната обиколка Джиро д`Италия премина през Бургас, който посреща финала на първия етап от състезанието, а на 9 май – ще бъде даден старта и на втория етап по трасето Бургас – Велико Търново.
Сборният пункт е от 13:30 ч. на Орлов мост, а стартът ще бъде даден в 14:00 ч. Маршрутът започва от Орлов мост, преминава по южното платно на бул. Цариградско шосе до Метростанция „Цариградско шосе“ и обратно до Орлов мост, където е финалът на шествието. След завършването участниците ще могат да заемат места по продължението на бул. Цариградско шосе или да се отправят към площад „Цар Освободител“, за да посрещнат и подкрепят първите професионални състезатели от Giro d’Italia по време на финалния им спринт към арката. Организатори на събитието са Фондация „София – Европейска столица на спорта“ и Столична община, a oфициалният старт ще бъде даден от кмета на столицата Васил Терзиев, който ще приветства присъстващите и ще се включи в инициативата.