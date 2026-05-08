С церемония при яхтеното пристанище в Стария град в Несебър бе даден старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия. Кметът на града Николай Димитров рязвя флага, с който бе оповестен стартът на първата от трите Големи обиколки. Общо 184 колоездачи от 23 отбора ще спорят за четирите фланелки: розовата - за най-добрия състезател в Джиро д'Италия; цикламената - за събралия най-много точки; синята - за най-добрия катерач; бялата - за най-добрия млад състезател.

Хиляди зрители от различни краища на света - Колумбия, Уругвай, Ирландия, Великобритания, Германия Чехия, Словакия, Румъния, Нидерландия и Белгия, се събраха, за да подкрепят участниците, които бяха представени един по един на специално изградената сцена. Колоездачите от Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт на надпреварата. Участниците преминаха по улиците на древния град привличайки вниманието на жители, гости и туристи, съобщава БТА. Официалният старт на първия етап ще бъде даден в 14:30ч. от стадиона в Несебър. Оттам състезателите ще поемат към трасето на обиколката, която за първи път започва от България. Колоната на участниците в колоездачната обиколка Джиро д`Италия премина през Бургас, който посреща финала на първия етап от състезанието, а на 9 май – ще бъде даден старта и на втория етап по трасето Бургас – Велико Търново. 

Голям успех постигна сред публиката за събитието, посветено на италианската „велосипедна икономика“, чийто домакин беше посланикът на Италия в София Н.Пр. Марчело Апичела в неговата резиденция, разположена в историческия център на българската столица. Събитието беше проведено в присъствието на министъра на младежта и спорта Димитър Илиев и министъра на туризма Ирена Георгиева, като беше представена пред голяма аудитория от представители на институциите и български предприемачи широка гама от продукти на високо ниво, произведени от най-представителните компании на марката „Произведено в Италия“ в сектора на производството на велосипеди и спортни артикули. На събитието присъстваха и изпълнителният директор на организатора на колоездачната обиколка RCS Sports & Events Паоло Белино, както и Кристиано Де Роза – собственик на марката състезателни велосипеди със същото име.
 
 
По този повод италианската резиденция се превърна в специален шоурум, където бяха изложени велосипеди от висок клас, както и висококачествени спортни аксесоари, произведени от исторически марки. Освен това можеха да се видят и официалните екипи на Джиро д'Италия, сред които най-известните са розовата фланелка и цикламената фланелка, с подкрепата на Министерството на външните работи и международното сътрудничество съвместно с Агенция ИТА – Италианската търговска агенция.
 
При откриването на вечерта посланик Апичела заяви, че „Джиро д'Италия" /Giro d'Italia/ не е само спортно състезание, а маршрут, който обединява хора, култури и икономики под знака на спорта. Този модел, добави той, надхвърля границите на придвижването на две колела, за да се свърже директно с едно устойчиво виждане за бъдещето на градовете и качеството на живот. Посланикът подчерта също, че колоезденето е стълб на един икономически сектор, който генерира ценности, заетост и иновации, с основна стойност от около 3 милиарда евро, която може да достигне 6 милиарда евро, ако се включи цялата верига.

Програмата продължи с изказването на изпълнителния директор на RCS Sports & Events Паоло Белино, който обяви, че 300 души, ангажирани в организацията на Джирото, ще пристигнат в България за подготовката, свързана с „Големия старт“, като благодари на българското правителство за ценното сътрудничество. 
 
Чуйте повече от Паоло Белино:

Накрая г-н Де Роза подчерта важността на италианската велосипедна индустрия, която намира в Джирото глобална платформа за представяне на продукти на високо ниво.
 
 
Междувременно директорката на Италианския културен институт в София Мария Маца откри в Национална галерия / National Gallery „Квадрат 500“ в София изложбата „Джиро д’Италия: кратка история на Италия на две колела“, курирана от Алесия Аутуори, Доминик Лора, Стефания Балдиноти и Маурицио Презути под патронажа на посолството на Италия в София. Изложбата ще посреща българските посетители до 5 юли, като ще ги придружава в откриването на неразривната връзка, утвърдила се през XX век между велосипеда, културата и историята на Ботуша. Става въпрос за изложбен маршрут, състоящ се от 58 творби, 4 исторически велосипеда и 1 видеоинсталация.
 
Какво предстои?
 
Sofia Giro парк започва на 9 май от 10:00 ч. с програма за деца, а през деня вторият етап от състезанието се излъчва на живо на големи екрани. Паралелно с това в града се провеждат събития по повод ""Денят на Европа"", включително велошествие и детско велосъстезание около „Св. Александър Невски“. Следобедът продължава с изпълнения на мажоретки от спортен клуб ""Алма ритмик"", а вечерта преминава към концерт на No More Many More и DJ парти до 22:00 ч.
 
На 10 май един от най-бързите и напрегнати моменти в Giro d’Italia ще се разиграе в София. По познати улици, които за ден стават част от световния маршрут на едно от най-мащабните велосъстезания. Надпреварата може да се наблюдава по цялото протежение на бул. „Цариградско шосе“, както и в София Giro парк - на живо на големи екрани. Финалът на Grande Partenza е в столицата. В часовете преди кулминацията на деня столичани и гости на града ще имат възможност да станат част от специалното подгряващо събитие – велошествието „София кара Giro“.
Сборният пункт е от 13:30 ч. на Орлов мост, а стартът ще бъде даден в 14:00 ч. Маршрутът започва от Орлов мост, преминава по южното платно на бул. Цариградско шосе до Метростанция „Цариградско шосе“ и обратно до Орлов мост, където е финалът на шествието. След завършването участниците ще могат да заемат места по продължението на бул. Цариградско шосе или да се отправят към площад „Цар Освободител“, за да посрещнат и подкрепят първите професионални състезатели от Giro d’Italia по време на финалния им спринт към арката. Организатори на събитието са Фондация „София – Европейска столица на спорта“ и Столична община, a oфициалният старт ще бъде даден от кмета на столицата Васил Терзиев, който ще приветства присъстващите и ще се включи в инициативата.
 
В периода 7-11 май в централната част на града ще има поетапни ограничения за движение и достъп на автомобили. Най-съществените затваряния са около пл. „Александър Невски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“ и по протежението на бул. „Цариградско шосе“. На 10 май (денят на финала на Grande Partenza) ограниченията ще обхванат най-широк периметър от ключови булеварди и централни улици. Планирайте придвижването си предварително и използвайте алтернативни маршрути!