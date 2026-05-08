По този повод италианската резиденция се превърна в специален шоурум, където бяха изложени велосипеди от висок клас, както и висококачествени спортни аксесоари, произведени от исторически марки. Освен това можеха да се видят и официалните екипи на Джиро д'Италия, сред които най-известните са розовата фланелка и цикламената фланелка, с подкрепата на Министерството на външните работи и международното сътрудничество съвместно с Агенция ИТА – Италианската търговска агенция.

При откриването на вечерта посланик Апичела заяви, че „Джиро д’Италия“ /Giro d'Italia/ не е само спортно състезание, а маршрут, който обединява хора, култури и икономики под знака на спорта. Този модел, добави той, надхвърля границите на придвижването на две колела, за да се свърже директно с едно устойчиво виждане за бъдещето на градовете и качеството на живот. Посланикът подчерта също, че колоезденето е стълб на един икономически сектор, който генерира ценности, заетост и иновации, с основна стойност от около 3 милиарда евро, която може да достигне 6 милиарда евро, ако се включи цялата верига. Чуйте повече от Н.Пр. Марчело Апичела, озвучен от Светослав Николов:

Програмата продължи с изказването на изпълнителния директор на RCS Sports & Events Паоло Белино, който обяви, че 300 души, ангажирани в организацията на Джирото, ще пристигнат в България за подготовката, свързана с „Големия старт“, като благодари на българското правителство за ценното сътрудничество.

Чуйте повече от Паоло Белино, озвучен от Ивайло Иванов:

Накрая г-н Де Роза подчерта важността на италианската велосипедна индустрия, която намира в Джирото глобална платформа за представяне на продукти на високо ниво.