„Държавата е абдикирала от поддръжката на хижите. Те са в това състояние благодарение на хората от БТС, туристическите дружества и самите хижари“. Това заяви пред bTV Radio Лъчезар Лазаров – изпълнителен секретар на Българския туристически съюз. „Състоянието на заслоните е по-тревожно, отколкото това на хижите. Има заслони, поддържани от хижари, а други- от самите туристи. Провеждаме разговори с всички институции. За съжаление, към нито едно министерство няма програми и проекти за финансиране и поддръжка на високопланинските обекти“, добави той.

„Имаме изготвен правилник до всяка хижа и трябва да се съобразяваме с правилата в тях. Най-важна е чистотата около хижата. Планината трябва да бъде чиста“, подчерта Лазаров. По думите му, културата на туристите се повишава. Според него, образователната роля на кампанията „Хижа на годината“ е те да придобият нови знания и умения как да престояват в планината.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Лъчезар Лазаров – изпълнителен секретар на Българския туристически съюз:

Лъчезар Лазаров сподели новости за планинарите при традиционния поход „Ком-Емине“, който ще бъде разделен на участъци. Той поясни, че започна инициативата „По пътя на вярата”, която се осъществява съвместно с Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. На 1 август ще бъде открит поклоннически маршрут „Рилският чудотворец”, който ще се състои под патронажа на президента на Република България. Маршрутът започва от София минава през Витоша, Верила, Рила и завършва в Рилския манастир. Освен посланията за обогатяване на духовния живот на българите идеята е пътят да минава през населени места с цел развитие на туризъм, свързан с културно-историческото наследство и духовните традиции на българския народ.

В разгара на лятото – от 11 до 13 юли 2025 г. всички любители на планината и природата ще се съберат на второто издание на Националния туристически фестивал, който ще се състои в курортен комплекс “Мальовица”.

Фестивалът е част от честванията по повод 130 години от първото организирано изкачване на Черни връх, смятано за поставяне началото на туристическото движение в България и Българския туристически съюз – история, започнала с идеята за родолюбие и обединение на хората чрез любовта към природата и движението.

В продължение на три поредни дни участниците ще могат да се включат в богата и разнообразна програма – организирани походи по емблематични рилски маршрути, практически занимания по ориентиране и планинско бягане, лекции, прожекции на планинарско кино, а вечерите ще завършват край лагерния огън с акустична музика и изпълнения на туристически хорове от цялата страна. Именно тези хорове придават особена атмосфера и връщат духа към дългогодишната традиция на българската планинарска култура.

Фестивалът ще включва и зона с тематични щандове, където ще бъдат представени туристически дружества от цялата страна, майстори занаятчии, планинарска екипировка и активности, подходящи за всички възрасти. Така участниците ще могат да се запознаят с нови практики, полезни продукти и да се вдъхновят от разнообразието на туристическото движение в България.

Специален акцент ще бъде Годишната среща на носителите на златни значки от Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“. За тях участието във фестивала е напълно безплатно. Притежателите на сребърни значки получават 70% отстъпка, а всички останали участници в движението, които все още не са получили своите отличия, са също топло поканени да се присъединят. Всички носители на значки могат да се свържат с местното си туристическо дружество или с централата на БТС, за да получат кодовете за отстъпка.

Фестивалният билет за всички гости включва пълен достъп до активностите в програмата; Храна – закуска, обяд и вечеря; Достъп до обособена къмпинг зона.

Миналата година стотици туристи се включиха в първото издание на фестивала, превръщайки го в истински празник на движението, духа и приятелството.

Тази година събитието ще бъде още с по-богата програма, по-вдъхновяващо и събиращо туристите от цялата страна.

Деца до 12 години участват безплатно. Насърчаваме родителите да ги запишат предварително в целодневния детски лагер – така ще осигурят едновременно незабравимо преживяване за децата и спокойствие за себе си.

Осигурени са и отстъпки за членове на туристически дружества в системата на БТС. Фестивалът е много повече от просто събитие – той е среща на поколения, на споделени ценности и на любов към българската природа.