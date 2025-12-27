Световната звукозаписна компания Warner („Орфей мюзик“) избра Михаела Филева да запише версия на Santa Tell Me на Ариана Гранде. „Много обичам Коледа. Радвам се, че чрез тази песен ще стана част от празника на много хора.“ – коментира тя в интервю по bTV Radio. В песента тя се споделя с близост, дори кученцата ѝ са във видеото, представящо коледна суматоха и домашен уют. Оживеността и топлината в тези празнични дни е и в самата песен. За Новата година тя си пожела все така да е обградена от правилните хора, за да са мечтите по-близо и заедно да ги правят реалност. „Пожелавам 2026 да донесе здраве и усещането за свобода, за което толкова яростно се борим!“ – обърна се тя към слушателите ни.

2025 г. за нея бе белязана от две големи събития – концертът ѝ със симфоничен оркестър и написването на текстовете на песните и изпълнението на една от ключовите роли в първия в съвремието ни оригинален български мюзикъл.

Първият съвременен оригинален български мюзикъл „Тайната на музиката“ е за промяната – личностна и социална, която той едновременно разказва и постига - Jazz FM

„Тайната на музиката“ поставя акцент върху това, което е важно за човека като извор на изкуство и творческа личност, наранимо и крехко същество, натрупал страхове, затворил се в себе си, станал безпомощен. И когато си в тази ситуация, ти е трудно да погледнеш отвън на себе си и да намериш път навън. Мюзикълът „Тайната на музиката“ те осмелява да видиш пробойните в своето изграждане в исторически план, да откриеш какъв е бил вътрешният ти стремеж, на който не си дал полет, да спреш да вървиш в грешния път и да вземеш осъзнатото решение да живееш пълноценно. Посланието предават актьори и певци, но и деца. Животът на 4000 души бе променен в рамките на няколко часа при премиерата му в Зала 1 на НДК. „Мюзикълът отразява духа на времето. Връщаме се ретроспективно в 90-те години на безпътие и надежда и се опитваме да напомним на публиката да не забравяме кои сме, да не забравяме мечтите си, да намираме сили да се отстояваме и да търсим сила да сме най-добрата версия на себе си тук и сега. Въпреки болката, умората и премеждията. Децата са носители на надеждата. Поколението, което идва след нас, ще променя и ще довършва битките ни, които обаче ние сме длъжни да сме започнали.“ – казва Михаела Филева. Самоотвержеността на новото поколение за действие в името на Доброто е силно вдъхновяваща. Следващите спектакли ще са през февруари в театър „Азарян“ при вход свободен. Проектът е реализиран с подкрепата на Европейския съюз чрез NextGenerationEU. Автор на либретото е Александър Чобанов, на музиката – Любомир Денев – син, на режисурата – Уест Хайлър.

Михаела Филева пред bTV Radio за песента „Коя е тя?“ и предстоящия концерт на 22 октомври - bTV Radio

Само няколко седмици по-рано Михаела Филева изпълни с топлина и уют Зала 1 на НДК, споделяйки се със своите песни в симфоничен аранжимент. Тя създаде преживяване, което сгрява душата. Концерта си със Симфониета Враца под диригентството на Максим Ешкенази тя определи като голямото събитие за годината като поп музикант, за него каза, че е сбъдване на мечта. „Много отдавна пускам въображението си в посоката да се осмеля да направя нещо толкова голямо, с което да потопим публиката в театрален свят на поп музиката, с усещане за интимност, за близост.“ – казва Михаела Филева. Тя пя и със свои традиционни партньори, но един от специалните участници бе Мими Николова. „Тя е пример, към който поглеждаме, когато говорим за класа, култура, изказ, страхотно пеене. Много, много обичана, една от най-големите звезди, един от най-чистите и най-красивите гласове. Да я чуем отново на сцената на Зала 1 бе празник за всеки меломан. Страшно съм благодарна, че тя се съгласи да бъде част от концерта ми!“ – признателна е Михаела Филева. Другите гости са Графа, неин ментор в началото на творческия ѝ път, и Дара Екимова, която определи като един от най-добрите примери на новото поколение. Във всеки един детайл концертът бе преживяване, което сгрява душата. „Това, че публиката ти гласува доверието да влиза в залата с въпроса какво си подготвил този път, е безкрайно ценно. Тази прегръдка – топла и уютна – е за тях.“ – обръща се към любителите на музиката Михаела Филева.

