„Обидно ниски са изкупните цени на суровината от фермерите. Трябва да се проверяват всички стопанства. В България се внасят десетки хиляди тона мляко. Голяма част от млякото е от ЕС, но не сме сигурни в качеството им“. Това заяви пред bTV Radio Симеон Караколев- съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

„Имаме дефицит на работна ръка и вкарваме роботизация под формата на "дигитален пастир". Това е дрон, който облита стадото, като изследва жизнените показатели на всяко едно животно в него. Открива болно или изгубено животно. В момента вървят тестовите периоди в няколко ферми. Партньори са Института по роботика, като ще се изготвят окончателните данни“, поясни Караколев. По думите му, в България нямаме национална цел. 40 процента от животните са унищожени, а 25 процента от малките и средни стопанства ги няма. Ние се превръщаме в консуматорско общество", алармира той.

Има ли предпоставки за вдигане на цената на млякото и млечните продукти? Защо е нужна дигитализация в овцевъдството и как това ще помогне на малките производители? Какви възможности за кулинарен туризъм и забавление ще предложи Националния събор на овцевъдите? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Симеон Караколев- съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА):

Най-мащабното пролетно събитие на открито в България - Националният събор на овцевъдите, ще се проведе от 22 до 24 май 2026 г. край Петропавловския манастир до Лясковец.

Тази година съборът ще предложи още по-богата и по-дълга програма, като за първи път концертната програма ще продължи и в неделя вечер, което ще превърне трите дни в истински фестивал под открито небе.

