Дигиталната карта е допълнителна възможност, насочена към по-голяма гъвкавост и удобство. Физическите карти за градски транспорт остават в употреба и гражданите могат да продължат да ги използват по досегашния начин.

Приложението позволява на потребителите с персонализирани карти за градски транспорт да ги добавят и да ги използват чрез дигиталния портфейл (Google Wallet и Apple Wallet), без необходимост от носене на физическа карта. Превозният документ става достъпен директно през телефона и може да бъде използван при валидиране по същия начин, както досега.

За гражданите, които не разполагат с персонализирана карта, е създадена възможност за издаване на виртуална неперсонализирана карта. Тя може да бъде зареждана с различни видове превозни документи, включително краткосрочни билети и дневни карти, и да се използва изцяло дигитално. Така отпада необходимостта от хартиени билетчета, посещения на гишета или закупуване на билет от шофьора.

Приложението дава възможност и за дистанционно зареждане на превозни документи в няколко стъпки. Основните действия като създаване на карта, избор и закупуване на превозен документ и неговото използване могат да се извършват директно през мобилното устройство, без необходимост от физическо присъствие.

„Предвижда се маршрутизатор, който да бъде полезен за хората, особено през уикенда или вечер. Той ще дава интересни възможности за пътуване, които са нетрадиционни, но са по-бързи в конкретния ден и час", заяви в ефира на bTV Radio зам.кметът по транспорта и градската мобилност Виктор Чаушев.

„През лятото трамваите ще бъдат по-редовни от обичайното", поясни той. Трамвайният релсов път на бул. „Княгиня Мария Луиза" влиза в ремонт между ул. „Опълченска" и ул. „Козлодуй" през първите дни на юни и ще се налагат временни маршрутни промени", добави той.

"Ще има по-големи превозни средства в кв. Витоша- ВЕЦ-Симеоново за линия 95, но има необходимост от намеса в организацията на движението. Щом го реализираме, ще подсигурим оперативната експлоатация на тези автобуси, за да не задръстват и закъсняват заради паркираните автомобили", уточни Чаушев.

По думите му, „ще имаме инвестиции в нови 200 автобуси и 106 трамваи, за които ще търсим външно финансиране. В краткосрочен план, ще осигуряваме финансиране на 75 тролейбуса и 50 електробуса, които ще бъдат пуснати по нови линии, които не съществуват в момента. Кв. „Орландовци" ще придобие бърза връзка с центъра на София, както и по „Ринга“. Предстои доставка на 42 употребявани съчленени автобуса с повишен капацитет, които ще бъдат пуснати по натоварените линии 94, 280, 204, както и по други линии за подновяване на остарелите автобуси. Подобрението се очаква до 2-3 месеца, ако няма обжалване на обществената поръчка, за да може да сключим договори и да бъдат доставени тези автобуси“.