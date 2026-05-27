Столичната община представи Sofia2Go – новото мобилно приложение, чрез което превозните документи за градския транспорт могат да бъдат интегрирани директно в дигиталния портфейл на мобилния телефон.
Новата функционалност - все още в Beta версия, разширява начина на достъп до услугата и дава на гражданите по-гъвкав и удобен вариант за използването ѝ в ежедневието, съобщават от общината. Подходът цели услугата да бъде подобрявана активно с помощта на обратната връзка от гражданите и при реално използване в ежедневна среда.
Дигиталната карта е допълнителна възможност, насочена към по-голяма гъвкавост и удобство. Физическите карти за градски транспорт остават в употреба и гражданите могат да продължат да ги използват по досегашния начин.
Приложението позволява на потребителите с персонализирани карти за градски транспорт да ги добавят и да ги използват чрез дигиталния портфейл (Google Wallet и Apple Wallet), без необходимост от носене на физическа карта. Превозният документ става достъпен директно през телефона и може да бъде използван при валидиране по същия начин, както досега.
За гражданите, които не разполагат с персонализирана карта, е създадена възможност за издаване на виртуална неперсонализирана карта. Тя може да бъде зареждана с различни видове превозни документи, включително краткосрочни билети и дневни карти, и да се използва изцяло дигитално. Така отпада необходимостта от хартиени билетчета, посещения на гишета или закупуване на билет от шофьора.
Приложението дава възможност и за дистанционно зареждане на превозни документи в няколко стъпки. Основните действия като създаване на карта, избор и закупуване на превозен документ и неговото използване могат да се извършват директно през мобилното устройство, без необходимост от физическо присъствие.
„Предвижда се маршрутизатор, който да бъде полезен за хората, особено през уикенда или вечер. Той ще дава интересни възможности за пътуване, които са нетрадиционни, но са по-бързи в конкретния ден и час", заяви в ефира на bTV Radio зам.кметът по транспорта и градската мобилност Виктор Чаушев.
„През лятото трамваите ще бъдат по-редовни от обичайното", поясни той. Трамвайният релсов път на бул. „Княгиня Мария Луиза" влиза в ремонт между ул. „Опълченска" и ул. „Козлодуй" през първите дни на юни и ще се налагат временни маршрутни промени", добави той.
"Ще има по-големи превозни средства в кв. Витоша- ВЕЦ-Симеоново за линия 95, но има необходимост от намеса в организацията на движението. Щом го реализираме, ще подсигурим оперативната експлоатация на тези автобуси, за да не задръстват и закъсняват заради паркираните автомобили", уточни Чаушев.
По думите му, „ще имаме инвестиции в нови 200 автобуси и 106 трамваи, за които ще търсим външно финансиране. В краткосрочен план, ще осигуряваме финансиране на 75 тролейбуса и 50 електробуса, които ще бъдат пуснати по нови линии, които не съществуват в момента. Кв. „Орландовци" ще придобие бърза връзка с центъра на София, както и по „Ринга“. Предстои доставка на 42 употребявани съчленени автобуса с повишен капацитет, които ще бъдат пуснати по натоварените линии 94, 280, 204, както и по други линии за подновяване на остарелите автобуси. Подобрението се очаква до 2-3 месеца, ако няма обжалване на обществената поръчка, за да може да сключим договори и да бъдат доставени тези автобуси“.
„Полагаме последователни усилия все повече услуги на общината да бъдат дигитални и по-достъпни за хората, така че да отговарят на съвременния начин на живот. С това приложение улесняваме придвижването с градски транспорт и правим още една стъпка към по-свързана, по-модерна и по-удобна София“, заяви кметът на София Васил Терзиев на официално събитие по повод представянето на приложението Sofia 2 Go.
Дигитализацията е част от по-широките усилия на Столичната община да организира услугите около нуждите и ежедневието на хората, а не хората около ограниченията на системата, подчерта кметът на София.
„Пуснахме приложението като Beta версия не защото подценяваме качеството, а защото вярваме, че добрите дигитални услуги се подобряват заедно с хората, които ги използват всеки ден. Няма как система с толкова много различни сценарии на употреба да бъде напълно симулирана в тестова среда. Така се развиват всички големи дигитални платформи – чрез активно използване, обратна връзка и последователни подобрения. Важното е не дали има нужда от оптимизация, а дали има екип, който реагира бързо и подобрява услугата", заяви Васил Терзиев.
Екипите на Столичната община, Центъра за градска мобилност и разработчиците следят системата в реално време и работят по последователното отстраняване на установени проблеми и оптимизации на интерфейса.
Паралелно с дигитализацията, Столичната община работи и за системното развитие на градския транспорт като реална алтернатива на личния автомобил чрез разширяване на метрото, обновяване на подвижния състав, подобряване на свързаността между отделните видове транспорт и по-добра интеграция между системите.