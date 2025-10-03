bTV Radio навършва 14 години – време, през което се превърна в неизменна част от ефирния пейзаж на България, но и в много повече: платформа за диалог, място за вдъхновение и доверен глас в ежедневието на хиляди слушатели. Тази година празникът ще бъде различен – не просто ден, а цяла седмица, посветена на „гласовете на утрешния ден“, споделят от екипа.

В седмицата около рождения ден, радиото ще подари на своята аудитория шест специални интервюта с пълни отличници от випуск 2025. Това са млади хора, които впечатляват не само с академичните си постижения, но и с огромната си амбиция, талант и отдаденост в сферите на науката, технологиите, изкуствата и спорта. bTV Radio им дава ефир, защото вярва, че именно те са онези, които ще превърнат мечтите си в реалност и страната ни – в по-добро място за живеене.

„Това може да е звездният отбор, който днес започва да работи за сбъдване на мечтите си, а утре да превърне страната ни в още по-добро и красиво място за живеене!“, разказват радиоводещите. Идеята е не само да се отбележи рожден ден, а да се започне нова информационна линия в подкрепа и видимост за младите, които вече градят бъдещето.

Кулминацията на празничната седмица ще бъде на 3 октомври, когато bTV Radio ще отпразнува рождения си ден заедно с колегите си от bTV Media Group – партньорство, което вече 14 години стои в основата на едни от най-успешните радио и телевизионни проекти в страната.

Водещите Лили Ангелова, Надежда Василева, Георги Митов и Светослав Николов, под ръководството на мениджъра Жени Марчева, обещават, че това е само началото. Вдъхновени от пълните отличници и от енергията на най-младия национален отбор по волейбол, bTV Radio заявява нов приоритет: гласовете на утрешния ден ще бъдат във фокуса на ефира през цялата следваща година.

bTV Radio не просто празнува рожден ден. То дава глас на бъдещето.

bTV Radio е музикално-информационно радио с политематичен профил, , чиято програма е достъпна в 9 града в страната. Слушателите могат да следят най-горещите теми от деня в авторските предавания „За града“ и „Важното, казано на глас“, чрез актуалните и спортни предавания от телевизионния ефир на bTV, предавани на живо и в редовните новинарски емисии, подготвени от водещите на bTV Новините.

bTV Radio е насочено към младата, активна аудитория, която е постоянно в движение и за която е от ключово значение да има достъп до новините, информацията и до всички любопитни теми от деня във всеки един момент, чрез най-удобния за използване канал. От началото на 2023 година радиото е достъпно и през новото безплатно мобилно приложение Radiomate, налично за устройства с Android и iOS

bTV Radio е част от bTV Radio Group, която включва още четири радиостанции - N-JOY, Classic FM, Jazz FM, Z-Rock