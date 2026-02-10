СОФ Кънект, операторът на летище „Васил Левски“ – София, официално откри реновирания многоетажен покрит паркинг на Терминал 2. Обновяването на паркинг беше реализирано за една година в партньорство с „ГБС-Инфраструктурно строителство“. Инвестицията в реновацията от 16,6 млн. евро е една от най-големите направени в отделен проект от трансформацията на летището до момента. 93 милиона евро е вложила СОФ Кънект в столичното летище от началото на концесията.

Тиери До – основател, председател и главен изпълнителен директор на френския инфраструктурен фонд Меридиам и председател на Надзорния съвет на СОФ Кънект, Мари Дюмулен – посланик на Франция в България, Хесус Кабайеро – главен изпълнителен директор на СОФ Кънект, Емил Ангелов – заместникпредседател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой холдинг“ и Тодор Гочев – председател на управителния съвет и изпълнителен директор на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ откриха реновирания паркинг.

„Нашата инвестиция в летище „Васил Левски“ – София е дългосрочен ангажимент към свързаността, просперитета и конкурентоспособността на България. Заедно с нашите партньори ние изграждаме летището на утрешния ден – което се развива устойчиво и с гордост обслужва своите пътници по най-високи световни стандарти.“ каза Тиери До. "Вече 20 години България и Франция са обвързани още по-силно благодарение на членството в Европейския съюз. Инвестициите в транспортната свързаност са сред най-важните стълбове на силна и обединена Европа. Фактът, че летище ,, Васил Левски” – София се оперира от френски инвеститор е огромна радост за нас и това, че модернизацията на летището е толкова успешна е още една причина за гордост.", добави Мари Дюмулен. „Днес е важен момент от трансформацията на летище „Васил Левски“ – София. Горди сме официално да открием реновирания многоетажен покрит паркинг на Терминал 2. Този ремонт не беше просто подобрение. Той представляваше цялостна структурна и функционална трансформация на съоръжението. През последната година паркингът беше практически преустроен отвътре навън, за да отговаря на съвременните стандарти за безопасност, устойчивост и комфорт. По време на ремонта бяха използвани най-модерните строителни технологии, някои от които за първи път в България.“, каза Хесус Кабайеро. „Година след старта на проекта покритият паркинг към Терминал 2 на летище „Васил Левски“ - София е завършен успешно и с издадено разрешение за ползване.

Проектът има важно значение за развитието на летищната инфраструктура и за подобряване на транспортната свързаност в страната. При неговата реализация бяха приложени съвременни технологични решения в пътната инфраструктура, в пълно съответствие с действащите стандарти. Това е вторият значим проект, свързан с развитието на летището, след изпълнението на откритите паркинги, по които СОФ Кънект и Главболгарстрой работят в партньорство. С реализирането му се допринася за утвърждаването на функционалността и модерния облик на летището.“, добави Тодор Гочев.

Обновеното съоръжение разполага с четири подземни и едно изцяло ново надземно ниво. В резултат на проекта общият капацитет на паркоместата на многоетажния паркинг вече е 930, като 30 от местата са за автомобили на хора с ограничена подвижност. По време на реконструкцията бяха използвани едни от най-модерните строително-инженерни дейности по усилване на вертикалните конструктивни елементи с допълнителни стоманобетонови стени и земетръсни шайби, както и подсилване на плочите с иновативни карбонови нишки и стоманени греди. В процеса на работа бе извършено пълно пясъкоструене и инжектиране на конструктивни пукнатини, хидробластиране на бетона и подмяна на дилатационните фуги. Сигурността на обекта е гарантирана и от изцяло нова система за видеонаблюдение. Проектът се отличава и със силен екологичен аспект, тъй като всички бетонови отпадъци, генерирани по време на строителните дейности, бяха извозени и рециклирани от главния изпълнител „ГБС-Инфраструктурно строителство“ и използвани отново в реновацията на паркинга.

Комфортен паркинг – P2 e oтворен и резервации за него могат да се правят на: https://sofia-airport.eu/bg/na-letishteto/parking/