Sofia2Go става още по-удобно. Само месец след старта на приложението бяха добавени нови функционалности, които ще направят придвижването в София по-лесно и бързо. Потребителите вече могат да свържат персонализираната си карта за градски транспорт чрез QR код, без да посещават наш пункт. Приложението им позволява и още повече: да планират пътуванията си, да следят в реално време пристигащите превозни средства и да проверяват разписанията на всички линии.

Към момента Sofia2Go се използва от над 50 000 потребители. „Много внимателно анализирахме обратната връзка от нашите клиенти и превърнахме техните предложения в реални подобрения. С това обновление Sofia2Go вече не е само приложение за виртуализация на Sofia City Card и зареждането ѝ, но е и цялостен спътник за всяко пътуване из града.

Сред новите възможности в приложението са:

· добавяне на съществуваща персонализирана карта чрез сканиране на QR код директно с камерата на телефона, без посещение на гише;

· виртуално табло с информация за най-скоро пристигащите превозни средства по избрана линия;

· маршрутизатор за планиране на пътуване от точка до точка с различни варианти – най-бърз, най-кратък и други;

· разписания на всички линии на градския транспорт на едно място;

· карта с локациите на всички пунктове на ЦГМ и възможност за навигация до тях;

· запазване на любими маршрути, спирки и пунктове за по-бърз достъп.

Пътниците, които вече са свалили приложението, трябва да го обновят, за да получат всички нови възможности, тези, които тепърва ще го изберат получават директно новата му версия.

Само за месец от старта на партньорството с Google с виртуалните карти Sofia City Card вече са осъществени близо 150 000 пътувания. От ЦГМ продължават съвместната работа с Apple за въвеждането на услугата и за потребителите на устройства с iOS.