“На България в момента й е необходимо не политическо, а експертно управление и то с един ограничен срок на действие” Това каза в ефира на bTV Radio Александър Симов от БСП. “За да може то да застане пред българските граждани и ясно да очертае кои са задачите за постигане. Ясно е, че корупцията е един от основните проблеми и той трябва да бъде поставен като централен от това управление. От този първи разговор има известна доза оптимизъм, но нека не се заблуждаваме - това не означава, че след този разговор управлението вече е готово и безпроблемно и ще започне от утре”, допълни той.

Цялото интервю с Александър Симов може да чуете в прикачения звуков файл.