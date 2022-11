Най-горещите новини от Световното първенство в Катар, анализи и коментари в реално време слушаме в новата спортна рубрика „До последната минута“ с водещия Огнян Гунчев в предаването „За града“ по bTV Radio.

Един от фаворитите за купата, Англия заковаха своята победа с резултат 6 – 2 срещу Иран. Нидерландия – Сенегал бе с резултат 2 – 1 и САЩ – Уелс с равенство 1 – 1. Останалите фаворити за титлата са петкратните шампиони, Бразилия, следвани от Аржентина, Испания, Германия и Франция, въпреки отсъствието на носителят на „Златната топка“ Карим Бензема, в националния отбор.

На фокус тази година в Катар ще бъдат футболистите Лионел Меси и Кристиано Роналдо. В момента португалецът минава през труден период, но се определя като “железен“ и напълно концентриран в играта, заедно със своя отбор.

„Ще оцелеете, ако не може пиете бира за 3 часа на ден“, каза президентът на ФИФА Джани Инфантино. Разберете какво предизвика този коментар и какво ще бъде различното в това Световно първенство от аудиофайла на рубриката „До последната минута“.